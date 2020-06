Salvini: "Disponibilissimo a revisione contratto"

Matteo Salvini (AFP)

"Un rimpasto di governo? Se ci fosse la necessità di una squadra più compatta e di una revisione del contratto io sono disponibilissimo". Così Matteo Salvini a Pomeriggio 5, su Canale 5.



Venerdì "ho visto Di Maio e gli ho confermato che la mia parola vale più dei sondaggi e di qualunque poltrona - ha detto poi il ministro dell'Interno in un comizio a Paderno Dugnano - si va avanti a lavorare". Quanto al rischio di una procedura di infrazione dell'Ue, ha spiegato: "Cercheremo di ottenere in maniera educata dall'Europa quello che serve agli italiani per crescere".

Ma tra Lega e 5S, nel pomeriggio, era tirata una brutta aria su un presunto caso Molise: poi tutto è rientrato dopo che fonti del Movimento 5 Stelle, in merito alla notizia di un presunto accordo tra dem e pentastellati nella Regione, smentita da entrambi partiti, hanno "prontamente smentito la fake news relativa al Molise. Non ci aspettavano però questo attacco da parte della Lega. Ci dispiace". La replica da parte di fonti del Carroccio: "Nessuna desistenza Pd-M5S? Soddisfazione da parte della Lega per la precisazione del Movimento".