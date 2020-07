Lele Mora lancia appello a Berlusconi

(Fotogramma)

"Solo attraverso la sottoscrizione di un patto federativo con Unione Cattolica il partito Forza Italia potrà sopravvivere". Lo ha dichiarato, questa mattina, Lele Mora, Responsabile della Comunicazione del Partito Unione Cattolica. "Chiederò a Berlusconi - ha continuato Mora - di aderire al nostro progetto politico che si ispira ai valori del cristianesimo. Lancio un appello pubblico a Forza Italia e al suo Presidente invitandoli a seguirci per evitare che finiscano al 2 per cento dei consensi elettorali. Non ci sono vie di uscita per Berlusconi, o con noi o è la fine!".