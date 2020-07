Tesoriere M5S in t-shirt choc alla Camera

Da Instagram

La tendenza fluo contagia anche Montecitorio. Al ristorante della Camera, infatti, spiccava la t-shirt giallo fosforescente con un enorme smile indossata sotto un completo nero dal tesoriere pentastellato del Gruppo Camera, Sergio Battelli.



L'effetto evidenziatore della maglietta vitaminica sfoggiata dall'esponente grillino con giacca e pantalone in black, dal taglio molto 'fit', e scarpe in tinta, non è passato inosservato tra i tavoli della mensa in stile liberty, dove si ritrovano per mangiare deputati, leader, funzionari e giornalisti accreditati. "E' lunedì, è giusto iniziare al meglio con uno smile..." sorride Battelli, non nuovo a look 'sopra le righe' e poco istituzionali.

Un concetto ribadito anche sul suo profilo Instagram, dove posta un selfie con il commento: "È fondamentale iniziare la settimana sempre con uno smile. Buon lunedì incandescente a Roma". L'esponente M5S veste sempre casual (raramente è in cravatta e, in ogni caso, preferisce il papillon) e spesso abbina capi ultra classici con t-shirt colorate e sneaker. Ma è la prima volta che veste fluo, con un giallo dall'effetto choc.