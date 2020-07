Farage: "Spero che M5S venga con noi"

(Afp)

Il leader del Brexit Party Nigel Farage si augura che il Movimento Cinque Stelle resti con lui nel gruppo nel Parlamento Europeo, come anticipato ieri dall'Adnkronos. E' vero che i Cinque Stelle resteranno con voi? "Spero che lo sia", risponde il politico britannico arrivando nella sede del Parlamento, a Bruxelles. L'Efdd, il gruppo dell'Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, sembra avere un problema di nazionalità, visto che per ora i Paesi rappresentati sono solo Italia e Regno Unito, sulla carta, posto che i tedeschi di Alternative fuer Deutschland dovrebbero aderire all'Enf di Matteo Salvini e Marine Le Pen.

Farage assicura che raggiungere quota sette Paesi non sarà un problema: "Ci sono molti altri - dice - ci sono molti nuovi membri". Non è che ora, con il Brexit Party a quota 29 eurodeputati (la delegazione nazionale più grande dell'Emiciclo, a pari merito con i tedeschi della Cdu/Csu), i rapporti interni al gruppo saranno più complicati di prima, visto che i Cinque Stelle sono 14? "Sì - risponde - siamo più grandi di prima. Ma abbiamo sempre rispettato tutte le delegazioni, anche quelle con un solo membro. Quindi, non vedo problemi", conclude.