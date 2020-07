Il governo va avanti

(Fotogramma)

Il vertice è andato "bene". Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono all'unisono all'uscita dall'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Si è trattato del primo confronto a tre dopo lo spartiacque delle elezioni europee del 26 maggio scorso. "Tutto bene" risponde ai cronisti il leader della Lega al termine del vertice. E alla domanda se il governo andrà avanti, il ministro dell'Interno replica: "Mai avuto dubbi". Salvini assicura che "non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse". E' stato un "incontro positivo - spiega - Obiettivo comune è evitare infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse".

Una questione che Di Maio torna a ribadire: “Il primo obiettivo e la priorità in questo momento è abbassare le tasse e lavoreremo per questo”. Anche il capo politico del M5S riferisce che l'incontro a tre a Palazzo Chigi è andato “bene. Lo spirito è buono, di chi vuole lavorare al massimo per l’Italia”.

A fare il punto è una nota di Palazzo Chigi diffusa al termine del confronto in cui si legge che "nel corso della riunione è stata operata una ricognizione delle questioni più urgenti e delle iniziative necessarie a rilanciare l'azione di governo per il resto della legislatura". "Il confronto - viene spiegato - è stato aperto e molto concreto". Nel corso del vertice, si legge, "si è concordato di portare domani in Consiglio dei ministri il decreto sicurezza bis, considerato che su di esso era già stata anticipata dal Presidente la disponibilità a portarlo all'esame del primo Consiglio utile, nella versione da ultimo concordata proprio a ridosso della consultazione elettorale europea". Inoltre, in occasione dell'incontro tra il premier Conte e i vicepremier Di Maio e Salvini, "si è concordato di accelerare sulla proposta legislativa sul salario minimo attualmente in discussione presso la competente Commissione al Senato". "Il Presidente e i Vicepresidenti torneranno a riunirsi nei prossimi giorni per completare il piano di azione da perseguire sino alla fine della legislatura", viene spiegato. Sarà necessario "un incontro con i tecnici del Mef e il ministro Tria per mettere a punto una strategia da adottare nell'interlocuzione con l'Europa - si legge ancora nella nota - volta ad evitare una procedura di infrazione per il nostro Paese, e per impostare una manovra economica condivisa".