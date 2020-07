Salvini: "A Roma mostri, non gabbiani". E il M5S gli risponde

Salvini nel video twittato dai tetti di Roma

''Ma Salvini perché una volta tanto che sta al Ministero invece di mettersi alla scrivania sta sul tetto a guardare i gabbiani? Mi dispiace molto per i poveri gabbiani abituati a stare sul tetto di un Ministero sempre vuoto, spaventati da questa improvvisa presenza''. Così in un post su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti replica ironicamente al video twittato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini dai tetti di Roma.













Qui a Roma ci sono MOSTRI, non gabbiani pic.twitter.com/mZxfS2hzrJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 12, 2019

''Qui a Roma ci sono mostri non gabbiani - dice Salvini mentre un gabbiano aleggia poco sopra la sua testa - Faccio un appello al comune di Roma: togliete l'immondizia dalle strade perché non se ne può più''.