"Taglio tasse e rivoluzione fiscale alla Trump"

(Afp)

"Il governo ci sarà se scommette sull'impresa di tagliare le tasse. Se qualcuno dicesse facciamo la manovra economica e non tagliamo le tasse, non la farebbe con me la manovra". E' netto Matteo Salvini, che interviene al termine del consiglio federale della Lega. "Abbiamo ribadito all'unanimità - ha continuato - che i due dossier su cui lavorare e ottenere risultati concreti nelle prossime settimane sono taglio delle tasse e riforma della giustizia".

Il segretario del Carroccio ipotizza quindi un "forte taglio delle tasse, una rivoluzione fiscale alla Trump, e una riforma della giustizia civile, penale e tributaria che si rende urgente. Noi le idee le abbiamo chiare, ci confronteremo settimana prossima con gli amici dei Cinquestelle". Il vicepremier ricorda come "le cronache delle ultime settimane ci dicono che è urgente recuperare la fiducia degli italiani nei confronti di una magistratura che nell'ultimo periodo qualche problemino dimostra di averlo".

"Il governo va avanti, ci sono tanti impegni da mantenere però ci sono alcune situazioni occupazionali da affrontare e risolvere nell'immediato, penso all'Ilva ed Alitalia", afferma ancora il ministro.

"L'ultima delle cose immaginabili è mettere in difficoltà 25mila lavoratori e famiglie quindi occorre affrontare il tema senza pregiudizi e senza barriere, quindi scegliere la migliore soluzione per Alitalia e scegliere la migliore soluzione per Ilva, coniugando il rispetto per l'ambiente alla garanzia occupazionale. Mi rifiuto di pensare di mettere in mezzo a una strada 25mila operai", conclude Salvini.

Il taglio delle tasse, a cui Matteo Salvini lega la durata del governo, "è un obiettivo comune a tutti i componenti del governo, a tutte le forze politiche, quindi anche al presidente del Consiglio, è scritto nel contratto di governo, faremo di tutto per perseguirlo. Ovviamente dobbiamo tenere i conti in ordine", ha replicato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti a La Valletta dove si trova per il vertice Med 7.