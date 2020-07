Bettini vs Calenda

(Fotogramma)

Stamattina ha postato una foto sui social dal volo, diretto a Bruxelles, ma Carlo Calenda non abbandona le questioni interne al Pd e ribatte con durezza a Goffredo Bettini via Twitter. O meglio a un tweet di Patrizia Prestipino, che dalla Direzione Pd riporta sui social alcune affermazioni che avrebbe fatto Bettini nella riunione su Calenda. "Goffredo Bettini: a me Carlo Calenda mi fa venire il mal di testa solo a vederlo. Sta di qua, sta di là? Basta che si decida! #DirezionePd", scrive Prestipino.

Pronta la reazione di Calenda: "Sarà per quello (il mal di testa) che scrive discorsi tra il nulla pneumatico, il 'ma anche' cosmico e la sintassi bulgara. Liberando Zingaretti dai discorsi di Bettini, faremmo già un passo avanti significativo".

Ma il botta e risposta continua: "Peccato che Calenda risponda inviperito e sul piano personale ad una bonaria e scherzosa considerazione prettamente politica. Peraltro, senza neppure averla ascoltata. Non gli rispondo nel merito sulle sue offese, anche perché non voglio rovinare il clima unitario che la direzione (in sua assenza) è riuscita a costruire oggi", la controreplica di Bettini.