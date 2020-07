"Governo incontrerà proprietà Whirlpool"

(FOTOGRAMMA)

"Il 21 ci sarà un incontro con la proprietà di Whirlpool, gli diremo: raccogliete qui la sfida della competitività, non andate a cercarla in Polonia o in un altro luogo, ve l'offriamo qui in un luogo che è apparentemente il più degradato e abbandonato della città". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando a Napoli nel quartiere San Giovanni della vicenda Whirlpool.