Toti accelera

(Fotogramma)

Prima era solo uno slogan, ora è diventato ufficialmente il nome del suo nuovo soggetto politico. Giovanni Toti, apprende l'Adnkronos, ha deciso di registrare la scritta 'L'Italia in crescita', che fino a qualche giorno fa tutti conoscevano solo come 'claim' di presentazione della 'grande costituente' che il governatore ligure terrà il 6 luglio al Teatro Brancaccio di Roma. Nella locandina-invito dell'evento postata sui social spiccava la dicitura bianca 'L'Italia in crescita' con il punto esclamativo su sfondo azzurro e una piccola freccia tricolore rivolta verso l'alto.

La dicitura 'L'Italia in crescita', che presto sarà parte integrante di un vero e proprio simbolo con una sua veste grafica, è stata depositata l'11 giugno scorso presso l'Uibm (Ufficio italiano brevetti e marchi del ministero dello Sviluppo economico) dal deputato bergamasco Stefano Benigni, totiano della prima ora. L'obiettivo è convincere l'elettorato di Forza Italia e tutti gli azzurri stanchi dell'attuale gestione del partito a lasciare Silvio Berlusconi per un nuovo progetto e trasformarsi nella seconda forza della futura coalizione di centrodestra a trazione Lega.