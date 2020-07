Vertice a Palazzo Chigi

(Fotogramma)

E' finito a Palazzo Chigi, dopo quasi un'ora, il vertice economico tra il premier Giuseppe Conte, i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria per fare il punto sull'azione di governo e la strategia da mettere a punto per scongiurare la procedura di infrazione da parte della Ue sui nostri conti pubblici. Alla riunione non hanno preso parte i tecnici del Mef. A breve Conte è atteso nell'Aula di Montecitorio dove riferirà sul Consiglio europeo e dell'Euro Summit.