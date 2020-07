Lapsus a Bruxelles per Silvio Berlusconi. "Dobbiamo assolutamente augurarci - afferma il leader di Forza Italia, rispondendo sulla possibile procedura per debito nei confronti del nostro Paese, che in Italia viene spesso chiamata erroneamente procedura d'infrazione - che non si arrivi a quella condanna, perché è questo, alla prescrizione (probabilmente intendeva dire 'procedura d'infrazione', ndr) per non avere rispettato le regole sull'aumento del debito. Mi auguro per l'Italia, per tutti noi, che si possa evitare questa procedura di infrazione".