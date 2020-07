Lettera alla Ue, i punti chiave

Giuseppe Conte (AFP)

Tagli della spesa pubblica per 2 miliardi di euro, l'impegno al rispetto delle regole europee ma con un approccio incisivo per adattarle ai nuovi scenari economici: sono i punti chiave della lettera inviata dal premier Giuseppe Conte alla Ue per scongiurare una procedura sui conti, secondo quanto riporta il 'Corriere della Sera'. La misura fa seguito all'impegno assunto lo scorso inverno dal governo davanti alla Commissione di applicare una clausola sulla spesa in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di deficit-pil 2019.

"Siamo tutti determinati ad evitare la procedura, ma siamo - precisa Conte - anche convinti della nostra politica economica". E aggiunge: "Rispettare le regole europee, senza che ciò impedisca che ci facciamo anche portatori di una riflessione incisiva su come adeguare le regole".