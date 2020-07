Manovra, Salvini sfida Di Maio

(Instagram /TvBoy)

Ancora una sfida, e a lanciarla è di nuovo Matteo Salvini. Dopo il botta e risposta con Di Maio sul taglio delle tasse - condizione essenziale posta dal leghista per la tenuta del governo -, il ministro dell'Interno compie un'invasione di campo di fatto entrando nel territorio del collega vicepremier con l'annuncio della convocazione al Viminale delle parti sociali. "Entro luglio - ha infatti assicurato ieri Salvini commentando la manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil di Reggio Calabria e rispondendo al leader della Cgil Landini sull'autonomia - inviterò i sindacati al Viminale, con altri rappresentanti del lavoro, del commercio, dell’impresa e dell’agricoltura per confrontarci e ragionare insieme sulla prossima manovra economica". Poi la frecciata al leader Cgil: "Manderò a Landini, che evidentemente non la conosce, una copia della proposta sull’autonomia che finalmente - ha sottolineato - porterà merito e responsabilità anche ai politici del Sud. Sono sicuro che in un anno questo governo abbia fatto di più rispetto ai governi di sinistra che ci hanno preceduto per lavoratori e precari. Con la flat tax per famiglie, lavoratori e imprese faremo ancora di più".

Nessuna replica - almeno finora - da parte dei 5S, che all''invasione' di Salvini nello spazio delle competenze del ministro dello Sviluppo Economico rispondono con il silenzio. A protestare è però l'opposizione, che attacca attraverso il coordinatore della segreteria Pd, Andrea Martella: "Salvini annuncia che entro il mese di luglio comincerà a fare il suo lavoro e convocherà i sindacati al Viminale sulla manovra. Peccato che gli stessi sindacati, delle forze dell'ordine, chiedano a Salvini il rinnovo del contratto scaduto da oltre 170 giorni, senza ascolto. Le solite promesse buone per un tweet".

Positivo Michelangelo Librandi, Segretario Generale della Uil-Fpl: "Come già fatto per i Sindacati della Scuola e del Comparto Istruzione, riteniamo importante l'impegno del Ministro Salvini a convocarci al Viminale per un confronto sulla prossima manovra economica. È un metodo che dovrebbe essere permanente e ordinario e non da utilizzare solo nei momenti in cui le organizzazioni sindacali sono costrette a mobilitarsi -prosegue Librandi - l'apertura al confronto è essenziale per portare al tavolo delle trattative il rinnovo dei contratti dei lavoratori della Sanità e delle Funzioni Locali, lo sblocco del turn-over, un piano di assunzioni straordinaria nella Pubblica Amministrazione, maggiori risorse per la formazione e per la lotta al precariato. In tale sede rivendicheremo l'accelerazione del tavolo tecnico concordato con i SottoSegretari all’Interno per superare l'ormai obsoleta legge 65 del 1986, che permetta di riordinare il quadro legislativo di riferimento, per garantire diritti e tutele e assicurare dignità e operatività in servizio agli operatori della polizia locale", conclude.