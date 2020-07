Salvini-Di Maio, la battuta di Renzi

(Fotogramma)

Battuta sui social per il senatore Matteo Renzi che, parlando di dl Crescita, mette insieme Salvini, Di Maio e il Cav. "Pausa domenicale all’estero - scrive infatti il senatore dem su Twitter -. Ma pronto a tornare per intervenire in Aula al Senato sul #DecretoCrescita. Salvini e Di Maio che parlano di crescita sono come Zio Paperone che parla di generosità o Berlusconi che parla di castità: semplicemente incredibili".

A Marzabotto all'iniziativa dell'area Martina, il vice segretario Pd, Andrea Orlando, rincara la dose: "Salvini non troverà più un alleato come Di Maio perché siamo al livello della circonvenzione di incapaci".