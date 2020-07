Fumata nera su Autonomia

(FOTOGRAMMA)

Nulla di fatto sulle Autonomie: dopo il vertice di tre ore a Palazzo Chigi, il testo non approderà mercoledì in Cdm. Il premier Giuseppe Conte e i due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, a quanto apprende l'AdnKronos, si riaggiorneranno in una nuova riunione sul tema mercoledì della prossima settimana.

"L'autonomia è nel contratto e si farà - dicono fonti M5S riguardo al rinvio del testo che non approderà nel Consiglio dei ministri - . Le riunioni servono per far condividere le cose. Quando si governa in due le cose di fanno in due. Quindi nessun blocco".



Ma è braccio di ferro con la Lega, secondo cui "sull'Autonomia i 5 stelle fanno muro e si nascondo dietro ai burocrati. Ennesima riunione a vuoto" dicono fonti del Carroccio dopo l'incontro a Palazzo Chigi. "I 5 stelle chiedono tempo e chiedono un incontro il prossimo mercoledì. Nessun nodo risolto. Bloccano qualsiasi iniziativa".