Ex Ilva, Di Maio bacchetta Salvini

"Le crisi aziendali si affrontano con trattative serrate. La crisi aziendale non si risolve con un tweet o con una affermazione nel suo salotto e mi dispiace che ci sia stata un'interferenza su questa trattativa, perché le interferenze la danneggiano". Cosi' Luigi Di Maio, ospite di Porta a Porta, commenta le parole di Matteo Salvini ieri nel salotto di Bruno Vespa. Dal caso dell'ex Ilva, "se ne uscirà con buonsenso, ma non accetto ricatti. Io non dico 'sissignore', al centro ci sono i lavoratori, non le multinazionali". Sull'ex Ilva, ribatte il vicepremier Matteo Salvini, "c'è un tavolo aperto tra ministero del Lavoro e azienda, non interferisco nel lavoro di altri ministri".