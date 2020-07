Botta e risposta Salvini-Orfini

(Fotogramma)

"E poi ci sono quelli del Pd che prendono il sole sulla nave fuorilegge". Lo scrive Matteo Salvini su Twitter pubblicando un video di Graziano Delrio, uno dei componenti della delegazione di parlamentari a bordo, dalla Sea Watch.

A stretto giro è arrivata la replica di Matteo Orfini, anche lui sulla nave della Ong a largo di Lampedusa: "Salvini, invece di attaccare briga con noi, potresti rispettare gli impegni assunti e far sbarcare i migranti "in 5 minuti" come promesso? Poi se vuoi puoi ricominciare con le bambinate su Twitter", scrive il deputato del Pd.