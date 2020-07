Di Maio bacchetta Salvini

(Fotogramma)

"Non discuto quello che si fa al Viminale, ma nei miei ministeri abbiamo trovato oltre 180 tavoli di crisi e le crisi non si risolvono con un tweet o un'intervista, ci lascino lavorare". In un clima non esattamente disteso, il vicepremier Luigi Di Maio torna a bacchettare il collega di governo Matteo Salvini. Intervistato da Zapping, il capo politico M5S lancia quindi la sfida al leader del Carroccio, tornando sulle coperture della flat tax e dandogli dello 'smemorato' in riferimento ad Alitalia.

"La Lega chiede di fare la flat tax ma ci deve indicare la copertura. Hanno vinto le elezioni - insiste Di Maio -, hanno una responsabilità in tal senso, non si pretende di avere 15 miliardi, si trovano". E a proposito di Alitalia, il pentastellato attacca: "Mi spiace quando Salvini perde la memoria, nel 2008 - punta il dito - la Lega e Berlusconi fecero l'operazione capitani coraggiosi con 4 miliardi di soldi pubblici buttati".