Pd Senato chiede danni per 100mila euro alla 'Verità'

(Fotogramma)

Una richiesta di danni alla 'Verità' per ben 100 mila euro. Questo l'annuncio in una nota Gruppo Pd del Senato. "Ancora una volta - scrivono i senatori - il giornale 'La Verità' si distingue per violenza e faziosità, il Gruppo Pd del Senato avvia un’azione di risarcimento danni quantificabile in 100 mila euro. Il titolo di prima pagina di oggi attacca personalmente i parlamentari del Pd che si sono impegnati per una soluzione della crisi a Lampedusa che avesse come priorità il rispetto dei diritti umani e della solidarietà, principi sanciti dalla nostra Costituzione. Il titolo del quotidiano, oltre ad essere offensivo per i soggetti citati, è un attacco alle prerogative dei parlamentari e per tale ragione è stato dato mandato ai legali per valutare azioni di risarcimento", conclude la nota.