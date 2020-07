Urne aperte in Sardegna, ballottaggi a Sassari e Monserrato

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Urne aperte da stamani alle 7 per i ballottaggi per l’elezione dei sindaci di Sassari e Monserrato (Cagliari). A Sassari il magistrato Mariano Brianda e il chirurgo Nanni Campus, ex sindaco, ex consigliere regionale e parlamentare di Fi e An, si contendono lo scranno più alto di Palazzo Ducale. Al primo turno l’affluenza è stata del 54,84% sui 108.510 elettori aventi diritto. Brianda ha preso il 34,06%, Campus il 30,54%.

A Monserrato, centro dell’hinterland di Cagliari, la sfida è tra Tommaso Locci, sostenuto da tre liste (Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato in Movimento), che al primo turno ha ottenuto il 48.80%, e Valentina Picciau (Pd, La Svolta e Pauli Monserrato) che ha preso il 23,65%. Al primo turno l’affluenza è stata del 51,30% sui 17.697 elettori.

Le urne sono aperte fino alle 23, dopodiché, terminate le operazioni di voto si inizierà immediatamente lo spoglio delle schede.