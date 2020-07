Pd attacca: "Salvini eversivo"

(Afp)

"Guardate il video di Matteo Salvini. È semplicemente eversivo. Un uomo su di giri che abusa del suo ruolo e del suo potere. Solidarietà alla magistratura. E alla polizia che non merita un ministro così". Colpisce durissimo su Twitter Matteo Orfini, deputato Pd che commenta così il video sulla pagina Facebook del ministro dell’Interno con l'attacco al giudice dopo la liberazione della Capitana della Sea Watch, Carola Rackete. Un attacco non isolato fra i dem, con l'onorevole Andrea Romano che sul social rincara la dose: "Salvini contro Gip che non convalida l'arresto di Carola Rackete. Un ministro degli Interni - scrive - che vorrebbe decidere da solo colpevolezza e galera: la vera emergenza è quella contro Stato di diritto e principio di legalità (e i #liberaliperSalvini non si vergognano, almeno un po’?)".

"Oggi un altro segnale che il caso Sea Watch è stato creato ad arte per distrarre gli italiani dai fallimenti e dalla paralisi del governo", la convinzione del segretario del Pd Nicola Zingaretti, seguito dalla deputata Giuditti Pini, che sulla Sea Watch è salita insieme a Orfini in segno di solidarietà con i migranti: "Non c'era motivo di arrestarla. Salvare vite non è un crimine. Carola Rackete - scrive - è libera".