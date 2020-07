Selfie e autografi per Berlusconi a Strasburgo

Silvio Berlusconi 'preda' degli europarlamentari cacciatori di selfie. Stamattina a Strasburgo, in occasione della prima assemblea plenaria della legislatura dopo il voto del 26 maggio scorso, al leader di Fi molti deputati hanno chiesto di realizzare uno scatto insieme con lo smartphone.

Ma non è finita lì: il Cav si è concesso volentieri per autografare una maglietta del Milan portata in aula dall'eurodeputato leghista Gianantonio Da Re, aiutato nel tenderla bene per una migliore resa della firma dalla collega di partito Susanna Ceccardi. La giornata dell'ex premier prevede la partecipazione alla nuova riunione di gruppo del Partito popolare europeo, nel corso della quale sarà al centro del dibattito, dopo il nulla di fatto di ieri, il nome da proporre per la successione di Antonio Tajani come numero uno del Parlamento europeo.