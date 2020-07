Donne alla guida dell'Ue, l'applauso di Renzi

(Fotogramma /Ipa)

"Dunque due donne guideranno le più prestigiose istituzioni europee: Ursula von der Leyen alla Commissione Europea e Christine Lagarde alla Banca Centrale Europea. Il tema della parità di genere per me è fondamentale: l’Italia ha cambiato 65 governi ma solo uno - il nostro - ha avuto il 50% di donne. So che molti sono contrari alle norme obbligatorie. Io però penso che non abbiamo alternative finché è così forte la cultura maschilista in politica. E non si dica: ah ma devono essere brave. Certo, ovvio. Ma questo vale anche per i maschietti no? Insomma: io sono un convinto sostenitore delle quote rosa in politica e ho lottato per questo principio da premier, da sindaco, da segretario. Voi che dite?". Lo domanda il senatore del Pd, Matteo Renzi, in un post su Facebook.