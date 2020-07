Meloni a testa in giù, il post dell'assessora Pd

“Questa signora che mi vorrebbe morta a testa in giù perché voglio difendere i nostri confini è assessore del Pd a Reggio Emilia. Lo stesso Pd di Reggio Emilia che si è affrettato a esprimere solidarietà al (proprio) sindaco di Bibbiano arrestato per lo scandalo legato alle violenze sui bambini e che sta tentando in tutti i modi di minimizzare quanto emerso. La loro abitudine è questa: zittire in ogni modo chi prova a raccontare le verità per loro scomode. Non mi stupisce. Tuttavia mi piacerebbe sapere cosa pensa Nicola Zingaretti di un suo assessore che dichiara pubblicamente di volermi appesa a testa in giù”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che pubblica il post dell’assessora del Pd di Reggio Emilia, Valeria Montanari, che ha ribaltato una foto del presidente di Fdi pubblicandola a testa in giù.

"Quel post con Giorgia Meloni a testa in giù è inaccettabile - scrive su Twitter Roberto Giachetti - Il fatto che lei continui in modo spregiudicato, periodicamente, a sputare fango su di noi non lo rende tollerabile. Nei modi oltre che nella sostanza siamo diversi da lei ed abbiamo il dovere di dimostrarlo".