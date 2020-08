"Giornata intensa. Al lavoro sull’Autonomia e fra poco taglio del numero dei parlamentari. Siamo quasi all’ultimo passaggio e ne mandiamo a casa un bel po': 345 poltrone in meno. Piano piano. Siamo una goccia". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, impegnato nel nuovo 'round' della partita sulle autonomie a Palazzo Chigi.

Intanto il Senato ha approvato in terza lettura il ddl che prevede il taglio. "Ci manca l'ultimo tempo, ossia il passaggio alla Camera, per segnare il gol definitivo restituendo così i soldi dovuti alla collettività" ha dichiarato poi il vicepremier e ministro del Lavoro. "Siamo il Parlamento con il più alto numero di parlamentari in Europa - ha aggiunto Di Maio - chi staziona qui da sette o otto legislature dovrà trovarsi un lavoro. Gli manderemo una poltrona in miniatura".