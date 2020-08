"A FI serve cura da cavallo", Toti torna all'attacco

(Fotogramma)

"Le primarie aperte saranno un cambiamento brusco ma sono indispensabili, altrimenti il partito sparisce". "Dobbiamo assolutamente aprire i confini di Forza Italia''. "Non abbiamo tanto tempo, dobbiamo fare presto, alle prossime elezioni si rischia l'estinzione" se si va avanti così. Serve una "cura da cavallo...''. Ospite di SkyTg24, Giovanni Toti torna all'attacco della classe dirigente azzurra e chiede un cambio di rotta repentino, pena l'estinzione. ''Voglio essere chiaro fino in fondo. Penso - sottolinea il governatore ligure - che Fi debba superare se stessa per tornare ad avere un ruolo. Lo ripeto, deve aprire i suoi confini, magari ragionare su un nome nuovo, fare entrare nuova classe dirigente... Confrontiamoci''.

Dopo l'adesione di Catanoso, Pogliese e Castelli, tre esponenti storici della destra catanese, tutti ex di Fi, a Fratelli d'Italia, teme nuove fughe da Forza Italia? ''Lo temo moltissimo e sto lavorando per cercare in qualche modo di evitare proprio questo", replica Toti, che aggiunge: ''Oggi dobbiamo salvare quel che resta di Forza Italia...". Toti non ha dubbi: ''Non si cura una malattia grave con una mezza aspirinetta presa la sera, bisogna necessariamente passare a cure da cavallo. E cure da cavallo vuol dire una classe dirigente messa in discussione, apertura dei confini del partito, azzeramento delle cariche e una profonda discussione sulla linea politica''.