Conte: "Fiducia in Salvini"

(Fotogramma)

"Ho già chiarito che ho fiducia nel mio ministro degli interni Salvini, ovviamente dobbiamo trasparenza e io, per quanto mi riguarda, l'ho resa nella massima forma". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sul caso Savoini a Napoli prima della cerimonia di chiusura delle Universiadi.

"Credo che la questione sia abbastanza definita per quanto riguarda il ruolo della Presidenza del Consiglio", ha aggiunto Conte, ribadendo che la vicenda non mette a rischio la tenuta della maggioranza. "Il signor Savoini non ha mai avuto un incarico di governo - ha spiegato Conte - quindi il fatto che questa indagine, che al momento riguarda solo lui, possa mettere a rischio la tenuta del Governo, mi sembra un'osservazione impropria".

"Lascio alla magistratura il compito di investigare, quindi la chiarezza spetta farla la magistratura - ha sottolineato il premier -. Nel corso delle indagini sarà fatta chiarezza, sarà offerta la possibilità di fornire tutti i chiarimenti possibili e immaginabili".