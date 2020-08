Gentiloni: "Salvini falso, si dimetta"

(Fotogramma)

"Palazzo Chigi smentisce Salvini. A questo punto non basta riferire in Parlamento. Chi dice falsità per coprire truffe e truffatori non può fare il ministro dell’Interno di un grande paese democratico". A chiedere le dimissioni del vicepremier leghista su Twitter, dopo l'inchiesta sui presunti fondi russi al Carroccio, è il presidente del Pd, Paolo Gentiloni.

E al presidente fa eco il segretario dem Nicola Zingaretti: "La vicende che riguardano il Ministro dell'Interno Salvini - scrive su Facebook - diventano ogni ora più gravi. L'ultima nota di Palazzo Chigi che smentisce le sue dichiarazioni aggravano ancora di più la situazione. Ho chiesto a nome del Pd alla presidente Casellati e al presidente Fico un incontro urgente per garantire che nelle sedi parlamentari ci sia immediatamente la possibilità di ascoltare il Governo su quanto sta accadendo. Ci vuole trasparenza assoluta e non permetteremo mai che il Parlamento sia tenuto all'oscuro di fatti di enorme gravità per la sicurezza, l'autonomia e la collocazione internazionale dell'Italia".