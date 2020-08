Adinolfi e la stoccata a Tiziano Ferro

(Fotogramma)

Tiziano Ferro si unisce civilmente al compagno Victor e Mario Adnolfi ne approfitta per un fact checking su Facebook, tirando in ballo anche Enrico Mentana con il suo Open.

"Tutti, proprio tutti i giornali - ha scritto stamane il giornalista e presidente del Partito della Famiglia - hanno titoli sul "matrimonio di Tiziano Ferro" a Sabaudia. Ma il matrimonio gay in Italia non esiste. Gli stessi giornali dicono che ora il ricco cantante vuole un figlio. Comprarlo tramite utero in affitto è illegale, comporta galera più un milione di euro di multa e nessuno dei giornali lo scrive. Diranno che sono omofobo - sottolinea il leader PdF -, ma questo è solo un fact checking, chissà se Chicco Mentana lo farà fare ai suoi debunker di Open".

E inevitabilmente il post scatena qualche polemica nei commenti: "Ma fatevi la vostra vita senza rompere le scatole agli altri. Vivi e lascia vivere ognuno sarà libero di fare quello che vuole", scrive Andrea, "chissenefrega - ribatte Christian -. Se poi dà fastidio ci si può sempre girare dall'altra parte visto che in Italia è lo sport nazionale italiano". Pronta la replica di Adinolfi: "Ecco. Io non sono uno di quelli che si gira dall’altra parte".