Teti editore: 'Lega e Russia sotto attacco'

di Roberta Lanzara



"Quello che si è svolto a Roma in occasione della visita di Putin non mi sembra che sia anomalo. Quello che si è svolto al Metropol è invece sospetto. C'è una precisa regia di attacco alla Lega, ma anche alla Russia". E' il commento rilasciato all'Adnkronos da Sandro Teti, presidente della Fondazione del Premio Nobel Zhores Alferov in Italia e dell’omonima casa editrice Sandro Teti Editore che oltre a vantare collane specializzate in saggistica storica, teatro, prosa e poesia russi, si distingue per le pubblicazioni sulla plurisecolare presenza russa nel Bel Paese e degli italiani in Russia.

Teti era presente alla cena ufficiale con Putin a Villa Madama ed anche al precedente Foro di Dialogo italo russo delle società civili alla Farnesina a cui hanno partecipato ministri, esponenti del mondo degli affari e della cultura. "Io ero una delle persone meno importanti", commenta l'editore che nell'occasione racconta di avere donato al presidente russo una copia autobiografica del regista russo Andrei Konchalovsky, autore tra gli altri del kolossal 'Michelangelo'. "Anche Savoini era presente - aggiunge - come me in entrambe le occasioni". Ma al Metropol, controllato a vista dalle telecamere in ogni angolo, è "singolare che non si sia risaliti all'autore" di chi ha immortalato l'incontro.

La volontà manifestata alla Farnesina "di rianimare il foro di dialogo italo-russo è sicuramente positiva ed anche il presidente di Confindustria Russia, Ernesto Ferlenghi, (tutt’ora vicepresidente esecutivo di Eni per Russia&Central Asia Market Development - ndr) è molto competente" per farlo, constata l'editore che dal marzo 2016 è anche alla guida della filiale italiana del Centro internazionale per il multiculturalismo di Baku. Nessuna competenza invece si è dimostrata al Metropol dove la gestione "è stata veramente approssimativa, non professionale. Ho soggiornato varie volte in quell'hotel ed è un luogo frequentatissimo nel quale spesso si parla di affari perchè a poche centinaia di metri dalla Duma".

"Anche se non ci sono se non sul piano morale prove di finanziamenti, la prova inversa - analizza Teti - è che queste cose sono state fatte in modo scientifico. Il servizio sull'Espresso, e dopo parecchio tempo la pubblicazione della registrazione per mesi rimasta silente, non sono casuali. Non mi occupo nè di politica nè di geo-politica ma rilevo più che strana e non assolutamente casuale l'uscita di queste registrazioni. Per forza c'è una precisa regia. C'è un nesso molto preciso tra la prima e la seconda uscita. Non parlo di complotto ma sicuramente di qualcosa di ostile, preparato a tavolino".

Chi manovra? "Gli attori che potrebbero avere agito sono tanti - risponde Teti che cura e pubblica tra l'altro una delle riviste culturali più longeve del Paese, Il Calendario del Popolo, fondata nel 1945 - Il punto da tenere presente è che è molto difficile registrare, filmare e fotografare inosservati in un hotel a cinque stelle come il Metropol, controllato a vista dalle telecamere in ogni angolo. Chi ha effettuato le registrazioni è dunque stato immortalato con certezza assoluta ed è strano, anomalo che non si sia risaliti all'autore delle foto e dei video".

"La raccolta stessa delle informazioni per il luogo in cui si è svolta non può essere passata inosservata - commenta l'editore - Poi, che per il resto si sia trattato di un attacco è palese. Le ipotesi sono tante. Io rilevo anomalie che senz'altro denunciano l'attacco alla Lega ma di riflesso immancabilmente da chi sia stato il committente l'operazione è un attacco anche alla Russia. Ancora una volta descritta come potenza ingerente negli affari occidentali, il che altera la realtà e l'opinione pubblica del nostro Paese". D'altronde, conclude: "la politica di questo Governo sulla Russia è fatta di proclami e si colloca nell'alveo del governo precedente. Nei fatti non c'è stata nessuna concreta presa di posizione".