Giarrusso (M5S): "Dopo sì a von der Leyen, spero entreremo in gruppo Europarlamento"

Dopo il voto degli eurodeputati del Movimento Cinque Stelle che è risultato decisivo per l'elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Europea, che non è stato fatto per cercare "poltrone", è augurabile che il M5S possa trovare una "sintonia" con "altri" per "entrare in uno dei gruppi esistenti" nel Parlamento Europeo, spiega a margine dei lavori della plenaria, a Strasburgo, l'eurodeputato pentastellato Dino Giarrusso.