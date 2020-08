La Lega ha nel Parlamento Europeo la delegazione italiana "più numerosa", che conta ben 28 eurodeputati, i quali però "in questo edificio non toccano palla. Non hanno ruoli istituzionali e avranno pochissimi dossier strategici, probabilmente nessuno". Lo afferma l'eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini, a margine della plenaria a Strasburgo.