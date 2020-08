(foto Adnkronos)

La linea ufficiale è quella del "no comment", perché "non ci sono state richieste ufficiali di rimpasto, quindi per noi non esiste". Ma al netto dell'ufficialità, nel M5S ci si interroga in queste ore sull'ipotesi restyling, mentre crescono i rumors di cambiamenti nella squadra di governo ormai imminenti. Nel mirino di Matteo Salvini soprattutto i ministri Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Ma se la responsabile della Difesa appare pressoché blindata - a 'salvarla' i botta e risposta al vetriolo con Salvini e la guida di un dicastero su cui il Colle fa sentire la propria voce -, Toninelli appare in evidente difficoltà, fiaccato anche dal 'fuoco amico' che va avanti ormai da mesi.

Tra i 5 Stelle di governo cresce la convinzione che il leader della Lega passerà presto 'all'incasso' dopo aver perso un uomo di peso come Giancarlo Giorgetti alla Commissione Ue. Ma i grillini non intendono certo stare con le mani in mano, lasciando che sia la Lega a indicare quali caselle occupare. "Se rimpasto deve essere - dice una fonte di primo piano del governo giallo verde all'Adnkronos - deve essere un do ut des: noi cediamo qualcosa, ma loro altro. Anche perché la maggioranza parlamentare l'abbiamo noi, non possono pensare di invertire i rapporti di forza".

Così, mentre la Lega picchia duro su Trenta e Toninelli, anche il Movimento lascia trapelare come nel Carroccio alcuni ministri non incassino il disco verde. Pollice verso, in particolare, per Gianmarco Centinaio all'Agricoltura e Marco Bussetti all'Istruzione. E c'è chi giura che persino Giulia Bongiorno, un nome tra i più roboanti del governo Conte, abbia deluso le aspettative, non solo nella componente M5S ma persino in quella leghista. Superati i venti di crisi, almeno all'apparenza, prende corpo di ora in ora l'ipotesi rimpasto. E sebbene il premier, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, abbia difeso a spada tratta tutti i ministri del suo governo, la Lega alza il tiro, con il capogruppo lumbard al Senato, Massimiliano Romeo, che ha accusato alcuni ministri 5 Stelle di frenare l'azione di governo.

In casa M5S si guarda con preoccupazione al Mit, un dicastero dove si giocano partite decisive per il Movimento, due su tutte Autostrade e Tav. Il ministero guidato da Toninelli fa gola al Carroccio -è la convinzione- che colpisce un giorno si e l'altro pure il titolare dei Trasporti e delle Infrastrutture. Altra 'poltrona' che potrebbe rientrare nelle mire leghiste, il ministero dell'Ambiente guidato da Sergio Costa, ma il M5S è deciso a non cedere di un passo su un dicastero rappresentativo di una delle 5 Stelle grilline.

Tra i 5 Stelle tuttavia ferma è la convinzione che, semmai si aprisse a un 'restyling', anche la Lega dovrebbe cedere qualche pezzo. "Più che rimpasto - dice una fonte di primo piano del Movimento - saremmo davanti a un Conte bis, nel senso che a cambiare sarebbero molte facce, non solo quella di Danilo..." (Toninelli, ndr).