Di Maio boccia alleanza con Pd

(Afp)

"I media ogni giorno provano ad accostarci alle altre forze politiche. Ormai è diventato l’hobby di molti commentatori e pseudo analisti politici. Perché lo fanno? Per mettere zizzania. Ci provocano in tutti i modi, ma forse non hanno ancora capito una cosa: noi siamo orgogliosamente diversi da tutti gli altri. E lo abbiamo dimostrato in questi anni con i fatti". Così in un post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. "Ultimamente i giornali - prosegue - non fanno altro che scrivere di un’alleanza tra Pd e MoVimento in procinto di decollare. A giorni alterni anche esponenti di spessore del Partito democratico provano ad aprire al MoVimento, ad esempio oggi lo fa Dario Franceschini con un’intervista rilasciata al Corriere. Quanta fantasia! Noi siamo orgogliosamente diversi da certe forze politiche che non hanno avuto il coraggio di prendere una posizione ben precisa dopo lo scandalo sugli affidi dei minori di Bibbiano e che vedono propri esponenti coinvolti in questa drammatica vicenda".

"Noi siamo orgogliosamente diversi da certe forze politiche - ribadisce - che quando hanno avuto la possibilità di governare invece di tutelare il nostro Paese hanno pensato bene di svenderlo all’Europa e di portare avanti politiche d’austerità che hanno prodotto povertà e disoccupazione. Noi siamo orgogliosamente diversi da certe forze politiche che invece di risolvere il problema dei migranti hanno fatto business tramite false cooperative". E conclude: "Lo ribadiamo ancora una volta: noi siamo orgogliosamente diversi dal Pd e non vogliamo avere nulla a che fare con un partito che invece di supportare la nostra battaglia di civiltà nei confronti dei cittadini, ha saputo criticare il reddito di cittadinanza e oggi sta facendo le barricate contro il salario minimo. Noi siamo profondamente diversi da questi individui che hanno tradito la fiducia degli italiani!".

FATTORI: "OK LAVORO TRASVERSALE MA ORA M5S È COME LEGA" - "Siamo una Repubblica parlamentare e si può lavorare in Parlamento in maniera trasversale". Così all'Adnkronos la senatrice 'ribelle' del Movimento 5 Stelle, Elena Fattori, commenta l'intervista di Dario Franceschini. L'esponente dem ha detto che "è sbagliato mettere sullo stesso piano" Lega e 5 Stelle, ma per Fattori "la differenza tra Salvini e il M5S di Di Maio è tutta da dimostrare nei fatti, perché al momento sui provvedimenti che calpestano i diritti umani sono stati concordi, mentre sui valori costituzionali ricordo che per non aver votato la fiducia al decreto sicurezza un parlamentare è stato espulso da probiviri anche membri del governo, in totale spregio della Costituzione e della separazione dei poteri. Io stessa - sottolinea la parlamentare - sono 'rinviata a giudizio' ormai da 9 mesi".

"E' vero - osserva ancora Fattori - che nel Movimento esistono varie anime, ma al momento quella più vicina a Salvini comanda e possiede i dati degli iscritti, quindi Franceschini fa delle considerazioni prive di fondamento. Non vedo enormi differenze tra i valori 'salviniani' e quelli dei fedelissimi dell'oligarchia di fatto del partito di Di Maio". L'appello di Franceschini, secondo la parlamentare M5S, è "bello nei propositi ma poco credibile nella sostanza e poco attuabile. Il Pd aveva proposto una riforma costituzionale devastante, non vedo come ora possa proporsi a tutela della Carta costituzionale". "Forse - ragiona la senatrice Fattori - ci vorrebbe un sussulto di dignità da parte dei singoli parlamentari indipendentemente dal colore politico per limitare i danni della barbarie che avanza" e "sostenere modifiche ai provvedimenti più devastanti, vedi decreto sicurezza bis, senza speculazioni e strumentalizzazioni". Dopo tutto "siamo in una Repubblica parlamentare e si può lavorare in Parlamento in maniera trasversale con i parlamentari di tutte le bandiere e con un bagaglio di coscienza, rispetto istituzionale e senso civico", conclude la pentastellata.

TRIZZINO: "BENE APERTURA FRANCESCHINI, ABBIAMO VALORI IN COMUNE" - "Non posso che apprezzare l'apertura di Franceschini al Movimento 5 Stelle, che è portatore di valori innovativi proiettati esclusivamente alla tutela della dignità umana e che in parte sono comuni a un mondo moderato che oggi è rappresentato anche da settori del Pd" dice all'Adnkronos Giorgio Trizzino, deputato del Movimento 5 Stelle.

"In passato - osserva il parlamentare siciliano - anche la sinistra ha determinato con azioni politiche sbagliate dei precedenti governi il grave stato di crisi economica e sociale del nostro Paese. Ritengo che una visione matura della politica non possa prescindere da azioni comuni e scelte condivise da parte di tutte le forze politiche che devono concorrere unite alla ripresa del nostro Paese che solo in questo modo potrà farcela a ripartire". "L'Italia non ha bisogno di sterili polemiche e di accuse reciproche ma dell'impegno di tutti. Le risorse e le potenzialità gli italiani le possiedono tutte, bisogna solo tirarle fuori e indirizzarle", chiosa Trizzino.