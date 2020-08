L'ira di Grillo

(Foto Fotogramma)

Non risponde al telefono né agli sms dei giornalisti. Ma le persone più vicine a Beppe Grillo raccontano di un garante furente per la decisione, annunciata dal premier Giuseppe Conte, di aprire al Tav.

E non bastano le rassicurazioni di Luigi Di Maio: lasciare decidere il Parlamento sulla Torino Lione. Grillo è arrabbiatissimo, racconta chi gli è vicino. "Dopo Tap, trivelle, Ilva - lo sfogo del fondatore del Movimento con alcune persone fidate e riportato all'Adnkronos - tradire la Tav è l'ultimo tassello...".