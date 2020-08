"Auguri ragazza", il messaggio di Salvini a Francesca

(Matteo Salvini /Facebook)

Una foto abbracciati e sorridenti. E la scritta-dedica: ''Buon compleanno ragazza''. Questo il messaggio di auguri via social del ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, per la sua fidanzata Francesca Verdini, che oggi compie 28 anni. Il leader della Lega posta sulla sua pagina Fb uno scatto che li ritrae insieme, con cappellino da baseball messo al contrario, con la visiera sulla nuca, in stile rapper.