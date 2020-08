Autonomia, Fontana: "Questa è settimana decisiva"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Questa settimana è quella decisiva, o dentro o fuori". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando dell'autonomia differenziata durante la festa della Lega di Golasecca, in provincia di Varese. "Questa settimana - prosegue Fontana - sono previsti altri incontri, pare siano disposti (da Roma, ndr) a rivedere alcuni punti". "La cosa che mi ha fatto imbestialire di più è stato il fatto che in questo documento molto corposo ci davano la competenza su materie in cui ce l'abbiamo già". "E poi quando si parlava di questioni finanziarie - prosegue Fontana - si cancellava tutto, ci hanno detto che i soldi risparmiati li avremmo dovuti mettere nel fondo di solidarietà. E allora perché risparmio se il mio risparmio deve andare ad altri? Io non voglio fare una finta riforma solo per portare a casa questo titolo".