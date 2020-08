"Figlia di Meloni rimpiangerà di non essere stata a Bibbiano", il post choc

"Ecco dove siamo arrivati, che schifo". A scriverlo è Giorgia Meloni su Twitter in merito a un post che ha preso di mira lei e la figlia. "Da adulta, la figlia della Meloni rimpiangerà di non essere stata a Bibbiano" è l'attacco sui social. Immediata la solidarietà nei confronti della presidente di Fratelli d'Italia.

“Voglio esprimere a Giorgia Meloni la mia solidarietà per l’ennesimo attacco che le viene rivolto, che oggi prende addirittura spunto dalla tragedia degli affidi di Bibbiano. Un pazzo sui social attacca la leader politica scrivendo che la figlia della Meloni da adulta rimpiangerà di non essere stata a Bibbiano” afferma in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Maria Giro.

"Un abbraccio affettuoso e carico di solidarietà a Giorgia Meloni e alla sua famiglia" da parte di Rachele Mussolini consigliere capitolino della Lista civica Con Giorgia. "Le offese di un orco nulla toglie alla forza di una famiglia solida come quella dell'amica, collega e mamma. Nell'offesa volgare e raccapricciante si scoprono le carte, di come a sinistra pensieri e metodi sono rapportarti a turpi atteggiamenti dove neppure i bambini sono salvi. Tutto il mio personale sostegno a Giorgia Meloni per essere ancora più forti nel combattere tanto degrado".