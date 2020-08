Meloni: "Gli americani scontino la pena in Italia"

(Fotogramma)

"E' importante che queste persone vengano giudicate in Italia e che scontino la pena in Italia. Questo è un obiettivo che lo Stato italiano deve darsi e non è così scontato che accada, lo abbiamo visto dal Cermis in poi". Lo dice a Tg2 Post Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a proposito dei due ragazzi americani sospettati del delitto del carabiniere Mario Cerciello Rega.