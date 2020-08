Fermato lo stalker di Giorgia Meloni

(Fotogramma)

La perseguitava da mesi sui social, poi ha provato a incontrarla. Per questo Giorgia Meloni ha sporto denuncia contro il suo stalker, fermato ieri alla stazione Termini di Roma dopo essere sceso dal treno. A raccontare la vicenda è Il Messaggero che parla dell'ossessione di un uomo campano, passato dall'insistente invio senza sosta di messaggi all'ex ministra fino alla convinzione - senza mai averla vista prima - di essere il padre della figlia della deputata. Questo, infatti, il motivo del viaggio nella Capitale, annunciato con l'ennesimo messaggio alla leader di Fratelli d'Italia e quindi messo in pratica. Viaggio finito con l'incontro al binario con la polizia ferroviaria, che lo ha identificato e quindi fatto risalire sul treno verso casa.

Ora l'uomo - che ha ammesso il motivo della sua presenza a Roma - è sorvegliato speciale dalla polizia e, spiega ancora Il Messaggero, indagato per il reato di stalking.