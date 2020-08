Garante infanzia Lazio: "Politici condannino insulti a Meloni e a sua figlia"

(Fotogramma)

di Roberta Lanzara

"Attaccare una madre o peggio una figlia indipendentemente dal ruolo che ricopre è un fatto grave e non accettabile. Mi aspetto e sono certo che tempestivamente tutta la politica e le autorità proposte si uniscano alla solidarietà a Giorgia Meloni prima ancora che come politico come donna e madre e condannino a voce alta ogni frase che possa coinvolgere la minore o in generale un minore". Lo ha dichiarato all'Adnkronos il garante dell'Infanzia del Lazio, Jacopo Marzetti, commissario governativo per il Forteto e membro della commissione d'inchiesta su Bibbiano a proposito degli insulti choc sui social alla figlia del leader di Fdi, Giorgia Meloni.