Commissario Ue, pressing 5S

(Afp)

Continua il pressing del M5S sulla Lega sul nome del commissario italiano Ue che l'Italia potrebbe indicare già domani, quando il premier Giuseppe Conte incontrerà a Roma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Così come ribadito più volte, in virtù del risultato alle Europee, spetta alla Lega fare il nome del commissario che andrà in Europa a rappresentare l'Italia - sottolineano fonti pentastellate -. Per quanto ci riguarda ci teniamo a precisare che dovrà essere un profilo politico e non tecnico. Aspettiamo di conoscere il nome".

Domani, nel corso dell'incontro, Conte potrebbe dare alla von der Leyen il nome, o i nomi, dei candidati a commissari. L'Italia si aspetta un portafoglio economico di "primaria importanza", secondo quanto garantito allo stesso Conte in occasione del vertice del 2 luglio che sbloccò il pacchetto di nomine, anche grazie al "suo contributo attivo", come sottolineò alla fine del summit a Bruxelles.

Il vice premier Matteo Salvini ha fatto sapere che indicherà al presidente del Consiglio il nome di "qualcuno che ha esperienza di governo, che si occupi di dossier economici, di vita reale, commercio, industria, concorrenza" e che potrebbe anche essere un esponente del governo. A quanto apprende l'Adnkronos, il nome che circola con insistenza e corrisponde a questo identikit sarebbe quello del vice ministro dell'Economia Massimo Garavaglia, mentre c'è anche chi azzarda l'ipotesi di un pressing sul sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti perché ci ripensi, nonostante il suo no fosse stato ufficializzato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.