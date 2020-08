Salvini contro Scalfarotto e Gozi: "Noi con carabinieri e italiani"

(Fotogramma)

"Noi stiamo con i Carabinieri, qualcun altro va a trovare delinquenti. Noi stiamo con gli italiani, qualcuno evidentemente ha altri interessi. Pd, sempre dalla parte sbagliata". Nuovo attacco via Twitter all'indirizzo dei dem. Matteo Salvini torna infatti a puntare il dito contro Ivan Scalfarotto - 'reo' di essersi recato a Regina Coeli, dove si trovano i due americani coinvolti nell'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega - e contro Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari europei nel governo Renzi, ora nominato dal governo francese di Macron per lo stesso incarico.