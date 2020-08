Zingaretti: "Nessun accordicchio con M5S"

(Fotogramma)

"Nessuna prospettiva di un governo con i 5 Stelle. Nessun accordicchio". Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervistato dal 'Corriere della Sera' ribadisce la linea del partito. Ma spiega che "la novità è un'altra: avevamo ragione noi che sostenevamo che il loro elettorato non è un blocco, è composito. Non abbiamo nessun interesse che si consolidi quindi dobbiamo parlare anche a quell'elettorato che Di Maio ha portato in un vicolo cieco diventando subalterno a Salvini".