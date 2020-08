Milano, mette ago da siringa su auto della polizia

(Fotogramma)

"Stazione di Milano Rogoredo: un immigrato posiziona un ago da siringa sulla maniglia di uno sportello di un’auto della Polizia. È l’ennesimo attacco alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi in divisa: sono certo che al più presto il criminale verrà bloccato e punito severamente". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini postando il video che mostra la scena. "Lunedì mattina sarò sul posto, per l’inaugurazione degli uffici di Polizia Ferroviaria e del nuovo hub per i viaggiatori. Sarà l’occasione per abbracciare le nostre Forze dell’Ordine e confermare la tolleranza zero verso droga e spacciatori!" sottolinea Salvini.

"Roba da matti!" scrive la leader di Fdi Giorgia Meloni su Facebook, postando il video dell'episodio. "A Milano un uomo ha posizionato un ago di siringa sulla maniglia dello sportello di un'auto della polizia. Un gesto folle di un criminale che, intenzionalmente, ha tentato di arrecare un danno ai nostri uomini e donne in divisa. Spero che il responsabile venga individuato e punito severamente. Come si fa a odiare così chi ci protegge?" scrive Meloni.