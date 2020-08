Ravetto: "Mi additano come golpista"

(Fotogramma)

"Poi un giorno di questi inizio a raccontare i commenti al veleno su Berlusconi che mi sono stati detti negli anni da tutti sti/ste signori/e che in queste ore tentano di additarmi come traditrice/golpista sui giornali per passare come novelli lealisti". Cosi Laura Ravetto (Fi) in un tweet commenta le varie dichiarazioni provenienti da esponenti di Forza Italia dopo lo strappo di Giovanni Toti con il partito. Totiana, Ravetto reagisce così a chi la accusa di aver tradito.