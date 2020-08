Dibba senior a Salvini: "Cassoeula sudaticcio"

"Eilà, Dudù, con chi ce l'hai?". L'ennesima stoccata sul figlio ad opera del ministro Matteo Salvini, e Vittorio Di Battista - padre del 5S Alessandro - parte all'attacco del leghista su Facebook, senza mai nominarlo.

L'occasione arriva nella tarda serata di ieri, quando a Salvini viene chiesto dei rapporti con l'esponente Cinquestelle: "Di Battista conta zero per quello che mi riguarda", la risposta. Troppo per papà 'Dibba', che come di consueto è passato al contrattacco sui social con un post decisamente piccato.

"AIUTATEMI! Sono preoccupatissimo - la replica di Vittorio Di Battista-, il Cassoeula, più grasso e sudaticcio del solito, stasera "manda a quel paese" Di Battista. Eilà, Dudù, con chi ce l'hai? A me - continua il padre del pentastellato - lasciami fuori, Siri non lo conosco, Rixi non so chi sia, i rubli non li ho mai visti e quando voglio scrivere "lega" mi esce sempre la "esse", quella di sega...".