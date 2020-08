Renzi: "Inno di Mameli non si tocca, non è tormentone estivo"

(Fotogramma)

"Non mi scandalizzano le cubiste, il deejay, l’influencer, il mojito. Ma l’Inno di Mameli non si tocca. È l’inno di chi veste una divisa, non di chi balla seminudo. Sarò vecchio stile ma per me l’Inno Nazionale è una cosa seria, non un tormentone estivo". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Matteo Renzi.