Sicurezza bis, Zingaretti: "Grazie a schiavi M5S"

(Fotogramma)

"Il decreto Salvini è passato, l'Italia è più insicura". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Grazie agli schiavi 5 stelle la situazione nelle città e nei quartieri rimarrà la stessa, anzi peggiorerà. Avevamo chiesto il contratto per i lavoratori delle forze dell'ordine, presidi nei quartieri a rischio, rilancio e risorse dei patti della sicurezza con i sindaci, investimenti per il recupero delle periferie. Ma niente. Di tutto questo non c'è nulla, così come non c’è nulla sulla lotta alle mafie, nemmeno l'ombra. Il crimine ringrazia, le persone sono sempre sole e le paure aumentano. Salvini ci campa".